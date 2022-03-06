В Уфе пенсионер-баянист купил сладости для воспитанников детского дома

Уфимский пенсионер передал детскому учреждению торты, купленные на деньги, собранные игрой на баяне. Юрий Иванович сам рос в приюте и уже много лет проявляет милосердие к оставленным родителями детям. Дедушка также помогает больным детям, обездоленным и не только.
На холоде пальцы не мерзнут, они в работе. Так отвечает на вопросы журналистов Юрий Иванович. С утра мужчина сидит на улице и, не отрывая от груди баяна, поет свои любимые романсы и песни из кинофильмов. Неравнодушные прохожие останавливаются, чтобы послушать пенсионера и оставить ему немного денег. Только всю сумму, которую он получает, Юрий Иванович отдает в детдом.
На заработанные деньги пенсионер купил в детский дом торты в преддверии Международного женского дня. Намерение передать выпечку на благотворительность поддержали и производители кондитерских изделий. Ну а вишенкой на купленных тортах стал специальный музыкальный номер Юрия Ивановича. Мужчина не только спел, но еще и показал ребятам мексиканский танец.
Этому детскому дому пенсионер помогает уже много лет. Приносит купленные на собранные деньги игрушки и необходимые вещи. Юрий Иванович еще в детстве пообещал себе, что не оставит ни одного ребенка, которого бросили родители, без игрушек. Баянист-самоучка признается, что ему до сих пор отправляют деньги неравнодушные уфимцы. И всю сумму он собирается и дальше отдавать на благотворительность.