В Уфе пенсионер-баянист купил сладости для воспитанников детского дома

Уфимский пенсионер передал детскому учреждению торты, купленные на деньги, собранные игрой на баяне. Юрий Иванович сам рос в приюте и уже много лет проявляет милосердие к оставленным родителями детям. Дедушка также помогает больным детям, обездоленным и не только.

На холоде пальцы не мерзнут, они в работе. Так отвечает на вопросы журналистов Юрий Иванович. С утра мужчина сидит на улице и, не отрывая от груди баяна, поет свои любимые романсы и песни из кинофильмов. Неравнодушные прохожие останавливаются, чтобы послушать пенсионера и оставить ему немного денег. Только всю сумму, которую он получает, Юрий Иванович отдает в детдом.

Деньги идут по детдомам, где дети больные, слабослышащие, слабовидящие. Юрий Иванов

На заработанные деньги пенсионер купил в детский дом торты в преддверии Международного женского дня. Намерение передать выпечку на благотворительность поддержали и производители кондитерских изделий. Ну а вишенкой на купленных тортах стал специальный музыкальный номер Юрия Ивановича. Мужчина не только спел, но еще и показал ребятам мексиканский танец.

Я стал помогать детскому дому, потому что сам и в доме малютки был, и в трех детдомах. Воспитатели научили петь, танцевать, играть на баяне. Отдали часть жизни нам, чтобы мы выросли хорошими людьми. Юрий Иванов