В Уфе пенсионер-баянист купил сладости для воспитанников детского дома

Уфимский пенсионер передал детскому учреждению торты, купленные на деньги, собранные игрой на баяне. Юрий Иванович сам рос в приюте и уже много лет проявляет милосердие к оставленным родителями детям. Дедушка также помогает больным детям, обездоленным и не только.

На холоде пальцы не мерзнут, они в работе. Так отвечает на вопросы журналистов Юрий Иванович. С утра мужчина сидит на улице и, не отрывая от груди баяна, поет свои любимые романсы и песни из кинофильмов. Неравнодушные прохожие останавливаются, чтобы послушать пенсионера и оставить ему немного денег. Только всю сумму, которую он получает, Юрий Иванович отдает в детдом.

Деньги идут по детдомам, где дети больные, слабослышащие, слабовидящие.

Юрий Иванов
Фото №1 - В Уфе пенсионер-баянист купил сладости для воспитанников детского дома

На заработанные деньги пенсионер купил в детский дом торты в преддверии Международного женского дня. Намерение передать выпечку на благотворительность поддержали и производители кондитерских изделий. Ну а вишенкой на купленных тортах стал специальный музыкальный номер Юрия Ивановича. Мужчина не только спел, но еще и показал ребятам мексиканский танец.

Я стал помогать детскому дому, потому что сам и в доме малютки был, и в трех детдомах. Воспитатели научили петь, танцевать, играть на баяне. Отдали часть жизни нам, чтобы мы выросли хорошими людьми.

Юрий Иванов

Этому детскому дому пенсионер помогает уже много лет. Приносит купленные на собранные деньги игрушки и необходимые вещи. Юрий Иванович еще в детстве пообещал себе, что не оставит ни одного ребенка, которого бросили родители, без игрушек. Баянист-самоучка признается, что ему до сих пор отправляют деньги неравнодушные уфимцы. И всю сумму он собирается и дальше отдавать на благотворительность.

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