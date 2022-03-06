На должность мэра Уфы будут претендовать 4 кандидата

В Горсовете состоялось заседание комиссии по допуску претендентов к участию в конкурсе.
Помимо временно исполняющего обязанности главы столицы Ратмира Мавлиева, в списке значатся бизнесмен Азамат Галин, руководитель «УфаГорСвета» Ильдар Чанышев и вице-президент Ассоциации импортёров плодоовощной продукции, по совместительству депутат Горсовета Артур Шайнуров.
Изначально на кресло мэра претендовали 8 человек. Члены комиссии пояснили, что отказ остальным желающим вызван либо несоответствием требованиям, предъявляемым законом «О местном самоуправлении», либо предоставлением неполного пакета документов. Итоги конкурса должны стать известны 16 марта.