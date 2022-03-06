Совет ректоров Башкирии призвал сплотиться мыслящих людей

Совет ректоров вузов Башкортостана обратился к преподавательскому и студенческому братству и предложил сплотиться в период сложной геополитической ситуации.
К этому обязывает вузовская система страны. Именно она воспитывала неравнодушных, мыслящих и думающих людей.
«Происходящие события не могут не вызывать тревогу у всех мыслящих людей. И в это неспокойное время мы обязаны быть одним целым, — страной, защищающей национальные интересы. Президент России Владимир Путин в своих обращениях детально и четко изложил причины, которыми он руководствовался при принятии трудного, но вынужденного решения, направленного на защиту нашей Родины», — говорится в тексте сообщения.
Надо отметить, что вузовское сообщество Башкирии всегда славилось своей уникальной атмосферой братства и товарищества, уважительным отношением к разным мнениям и точкам зрения, интеллектуальными дискуссиями по самым сложным вопросам, высокой корпоративной культурой.
Именно поэтому сейчас нужно еще более сплотиться и обязательно быть едиными в своих воззрениях, опираясь на объективную реальность, а не на избыточные эмоции и фейковую информацию, что особенно актуально для молодежи, студенчества, считает совет ректоров.
«Разум, историческая справедливость и ответственность за будущее России — вот то, чем мы все должны сегодня руководствоваться», — призывают в обращении.
Также совет ректоров подчеркнул, что перед университетами Башкортостана стоит много задач, основные из них — это развитие науки, технологий, подготовка востребованных высококвалифицированных кадров.
«И эти задачи вполне разрешимы для научного вузовского сообщества региона, даже несмотря на необоснованную санкционную политику западных стран», — говорится в обращении.
Для скорейшего выхода из сложной ситуации ректораты призывают граждан к созидательному труду и спокойствию.
Фото: ИА "Башинформ".