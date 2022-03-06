Совет ректоров Башкирии призвал сплотиться мыслящих людей

«Происходящие события не могут не вызывать тревогу у всех мыслящих людей. И в это неспокойное время мы обязаны быть одним целым, — страной, защищающей национальные интересы. Президент России Владимир Путин в своих обращениях детально и четко изложил причины, которыми он руководствовался при принятии трудного, но вынужденного решения, направленного на защиту нашей Родины», — говорится в тексте сообщения.