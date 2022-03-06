Жительница Башкирии повелась на уловки мошенников и лишилась 120 тысяч рублей

25-летняя жительница Салавата обратилась в отделение полиции и рассказала, что поверила мошенникам и лишилась крупной денежной суммы. Детали случившегося рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - Жительница Башкирии повелась на уловки мошенников и лишилась 120 тысяч рублей

Девушка поделилась, что в конце прошлого года в одной из соцсетей она приняла участие в розыгрыше смартфона. Через несколько дней ей сообщили о победе, однако для получения приза нужно было оплатить почтовые издержки в сумме 350 рублей.

Эта сумма была ничтожна по сравнению с ценностью получаемого подарка и обрадованная горожанка, не раздумывая, перевела деньги. Однако спустя полчаса выяснилось, что доставка подорожала и необходимо оплатить еще 600 рублей, спустя еще несколько минут – 3600 рублей. Еще через полчаса организатор розыгрыша попросила оплатить налог на выигрыш в сумме 12 тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии

После этого под различными предлогами и угрозами штрафных санкций женщина продолжила переводить собственные сбережения. Когда сумма переводов превысила 120 тысяч рублей, женщина поняла, что ее обманывают и прекратила переписку.

В полицию девушка обратилась спустя два месяца. Возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативники устанавливают детали случившегося.

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