Жительница Башкирии повелась на уловки мошенников и лишилась 120 тысяч рублей

25-летняя жительница Салавата обратилась в отделение полиции и рассказала, что поверила мошенникам и лишилась крупной денежной суммы. Детали случившегося рассказали в пресс-службе ведомства.
Девушка поделилась, что в конце прошлого года в одной из соцсетей она приняла участие в розыгрыше смартфона. Через несколько дней ей сообщили о победе, однако для получения приза нужно было оплатить почтовые издержки в сумме 350 рублей.
После этого под различными предлогами и угрозами штрафных санкций женщина продолжила переводить собственные сбережения. Когда сумма переводов превысила 120 тысяч рублей, женщина поняла, что ее обманывают и прекратила переписку.
В полицию девушка обратилась спустя два месяца. Возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативники устанавливают детали случившегося.