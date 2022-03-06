Юные жители Башкортостана поддержали российских военных

На сегодняшний день жители России проводят по всей стране флешмобы в поддержку российских военных. Не остались в стороне и юные жители Башкортостана.

К примеру, ученики школы села Янгантау Салаватского района Башкирии выстроились в звезду всем классом.

Во флешмобе приняли участие и ребята из Мечетлинского района республики. Школьники выстроились в звезду с лозунгом "Вместе - Сила!".

Ученики школы №2 в селе Акъяр Хайбуллинского района выстроились в звезду с красными воздушными шарами в руках.

Кроме того, во флешмобе приняли участие школьники из Баймака, а также из Балтачевского и Караидельского районов Башкортостана.