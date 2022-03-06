Жительницу Башкирии осудили за дачу взятки полицейскому
В Мелеузе суд вынес приговор женщине, которая дала взятку сотруднику полиции. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
В суде установлено, что в июле 2021 года подсудимая, находясь в своем доме, реализовала знакомому одну бутылку спиртосодержащей жидкости. По указанному факту сотрудники полиции составили в отношении женщины протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом).
пресс-служба Мелеузовской межрайонной прокуратуры
Женщина передала сотруднику полиции 30 тысяч рублей, желая избежать ответственности. Ее задержали с поличным на месте преступления.
Свою вину подсудимая признала. Ее приговорили к трем годам и шести месяцам условного лишения свободы, а также оштрафовали на 25 тысяч рублей.