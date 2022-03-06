Жительницу Башкирии осудили за дачу взятки полицейскому

В суде установлено, что в июле 2021 года подсудимая, находясь в своем доме, реализовала знакомому одну бутылку спиртосодержащей жидкости. По указанному факту сотрудники полиции составили в отношении женщины протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом).

пресс-служба Мелеузовской межрайонной прокуратуры