В Башкортостане простились с офицером, погибшим при исполнении воинского долга

В Зиначуринском районе простились с башкирским военнослужащим, который погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Старшего лейтенанта Алексея Кондратьева похоронили в родном селе Исянгулово. Траурную церемонию возглавил Глава Башкортостана. Радий Хабиров выразил соболезнования родным и поручил продумать вопрос об увековечении памяти офицера. На сегодняшний день официально объявлено о трех военных, уроженцев Башкортостана, которые погибли во время вооруженного конфликта.

Даже самая большая площадь райцентра сегодня едва смогла вместить всех желающих. Проститься с погибшим офицером пришли сотни человек. В том числе и тех, кто не был лично знаком с Алексеем Кондартьевым. Траурную церемонию посетил и Глава Башкортостана, который заявил о необходимости увековечить память военнослужащего и, что сейчас особенно важно, окружить теплом и заботой семью погибшего.

Очень жаль, когда нам приходится прощаться с ещё совсем мальчишками – ему было всего 25 лет. Очень жаль! Но сегодня мы должны сказать ему и тысячам таких же парней огромное спасибо! За то, что они защищают нашу страну, защищают нас, выполняют свой воинский долг. Наш Президент Владимир Владимирович Путин принял такое решение. Оно было единственно нужным, правильным, верным. И оно будет доведено до конца. И мы сделаем всё для того, чтобы сохранить память о нём и поддержать его семью. Спи спокойно, старший лейтенант! Пусть земля будет тебе пухом! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Те, кто знал Алексея Кондратьева, сегодня с трудом говорят слово «прощай». Ведь ему было всего 25 лет. Друзья и близкие вспоминают, что он всегда хорошо учился, с детства мечтал быть военнослужащим. После окончания школы будущий офицер поступил в Вольскую военную академию. Будучи одним из лучших курсантов, был участником Парада Победы на Красной площади в Москве. Учительница во время церемонии предложила присвоить школе имя погибшего воина.

Он был лучшим из лучших. Всегда прислушивались к нему. Если сейчас некоторые говорят со стеснением о патриотизме, то Алеша никогда не стеснялся. Он выражал свою позицию, он говорил, что патриот своей Родины. Светлана Родионова, учительница Исянгуловской средней школы №2

Алексей проходил службу в городе Валуйки Белгородской области. Был командиром отряда по тылу. Получил звание старшего лейтенанта. Как любой хороший солдат он всегда мечтал стать генералом, вспоминают его друзья.

Он поступал и на нефтяника, и на военного. Но выбрал военный путь. Динар Тимербулатов, друг Алексея Кондратьева

Для семьи – заботливый сын и опора, для Родины – старший лейтенант армии. У Алексея Кондратьева остались жена и пятимесячный сын. Незадолго до начала спецоперации он сообщил родным, что уезжает в командировку. Как теперь оказалось, последнюю.

Он уезжал в командировку, мы с сыном проснулись его проводить. Он был идеальным мужем, любящим отцом. Только очень мало. Ангелина Кондратьева, супруга Алексея Кондратьева

Спасая жизни других, он отдал свою. Алексей Кондратьев погиб спустя две недели после начала спецоперации – при исполнении воинского долга.

Он мечтал построить большой дом, вырастить сад и вместе с родителями сидеть там и со своими детьми, смотреть на звезды и загадывать желания. Ездить в путешествия. Чтобы у всех нас было мирное небо над головой. Екатерина Гарафисламова, сестра Алексея Кондратьева