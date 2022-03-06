В Башкортостане простились с офицером, погибшим при исполнении воинского долга

В Зиначуринском районе простились с башкирским военнослужащим, который погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Старшего лейтенанта Алексея Кондратьева похоронили в родном селе Исянгулово. Траурную церемонию возглавил Глава Башкортостана. Радий Хабиров выразил соболезнования родным и поручил продумать вопрос об увековечении памяти офицера. На сегодняшний день официально объявлено о трех военных, уроженцев Башкортостана, которые погибли во время вооруженного конфликта.
Даже самая большая площадь райцентра сегодня едва смогла вместить всех желающих. Проститься с погибшим офицером пришли сотни человек. В том числе и тех, кто не был лично знаком с Алексеем Кондартьевым. Траурную церемонию посетил и Глава Башкортостана, который заявил о необходимости увековечить память военнослужащего и, что сейчас особенно важно, окружить теплом и заботой семью погибшего.
Те, кто знал Алексея Кондратьева, сегодня с трудом говорят слово «прощай». Ведь ему было всего 25 лет. Друзья и близкие вспоминают, что он всегда хорошо учился, с детства мечтал быть военнослужащим. После окончания школы будущий офицер поступил в Вольскую военную академию. Будучи одним из лучших курсантов, был участником Парада Победы на Красной площади в Москве. Учительница во время церемонии предложила присвоить школе имя погибшего воина.
Алексей проходил службу в городе Валуйки Белгородской области. Был командиром отряда по тылу. Получил звание старшего лейтенанта. Как любой хороший солдат он всегда мечтал стать генералом, вспоминают его друзья.
Для семьи – заботливый сын и опора, для Родины – старший лейтенант армии. У Алексея Кондратьева остались жена и пятимесячный сын. Незадолго до начала спецоперации он сообщил родным, что уезжает в командировку. Как теперь оказалось, последнюю.
Спасая жизни других, он отдал свою. Алексей Кондратьев погиб спустя две недели после начала спецоперации – при исполнении воинского долга.
Погибшего офицера похоронили со всеми воинскими почестями, с троекратными залпами, под сопровождение военного оркестра. В одном из своих школьных сочинений Алексей Кондратьев написал, что, будучи внуками и правнуками победителей, мальчишки XX века должны быть достойны своих предков. И он эту миссию выполнил.