Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства ковид-госпиталя в Сибае

Первых пациентов примут в апреле. Строительство клинико-диагностического инфекционного центра в Сибае близится к завершению. Сегодня Радий Хабиров ознакомился с готовностью объекта. Также в ходе своего визита в Зауралье Глава Башкортостана посетил первенство по фигурному катанию среди юных спортсменов.
Девять тысяч квадратных метров площадей. Здесь разместятся 50 боксированных палат. Это четвертый инфекционный госпиталь в республике, построенный с начала пандемии и ставший по своей архитектуре своеобразным башкирским брендом. Всё тот же проект в форме соцветия курая с семью корпусами.
Радия Хабирова знакомят со степенью готовности объекта. Отделочные работы в третьем корпусе, где будет располагаться отделение реанимации и интенсивной терапии, завершены. Помещения готовы к установке медицинского оборудования и кроватей. В лечебном учреждении предусмотрены четыре лечебных отделения, одно реанимационное и хирургический блок.
Клинико-диагностический инфекционный центр в Сибае сможет принять одновременно 230 пациентов со 100-процентным подключением к кислороду. Строить госпиталь начали 30 декабря 2021 года, по контракту работы должны завершиться в апреле.
В Сибае сегодня проходило открытое первенство города по фигурному катанию на коньках. Поддержать юных спортсменов заехал и Глава республики. Радий Хабиров поприветствовал фигуристок, а позже принял участие в церемонии награждения победителей. На турнир в Сибай приехали 215 человек из нашей республики и других регионов России.
Накануне Международного женского дня Глава республики заехал поздравить с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Самигу Рысбаеву. В декабре она отметила своё 98-летие. О тех страшных событиях хорошо помнит до сих пор. На фронт Самига Рысмухаметовна попала в 18 лет, в 1942 году. Служила авиамехаником, была укладчицей парашютов. Участвовала в освобождении Украины, Польши и Чехословакии.
Радий Хабиров пожелал крепкого здоровья Самиге Рысбаевой и обещал ещё приехать в гости к ветерану примерно через два года, чтобы поздравить её с вековым юбилеем.