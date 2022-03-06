Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства ковид-госпиталя в Сибае

Первых пациентов примут в апреле. Строительство клинико-диагностического инфекционного центра в Сибае близится к завершению. Сегодня Радий Хабиров ознакомился с готовностью объекта. Также в ходе своего визита в Зауралье Глава Башкортостана посетил первенство по фигурному катанию среди юных спортсменов.

Девять тысяч квадратных метров площадей. Здесь разместятся 50 боксированных палат. Это четвертый инфекционный госпиталь в республике, построенный с начала пандемии и ставший по своей архитектуре своеобразным башкирским брендом. Всё тот же проект в форме соцветия курая с семью корпусами.

Радия Хабирова знакомят со степенью готовности объекта. Отделочные работы в третьем корпусе, где будет располагаться отделение реанимации и интенсивной терапии, завершены. Помещения готовы к установке медицинского оборудования и кроватей. В лечебном учреждении предусмотрены четыре лечебных отделения, одно реанимационное и хирургический блок.

Завершаются отделочные работы во всех корпусах, сегодня представим медикам отделение реанимации и интенсивной терапии. Следующие палатные отделения будут переданы медикам 8 марта. Рустем Насыров, директор ООО «Новая Уральская Компания»

Клинико-диагностический инфекционный центр в Сибае сможет принять одновременно 230 пациентов со 100-процентным подключением к кислороду. Строить госпиталь начали 30 декабря 2021 года, по контракту работы должны завершиться в апреле.

10-15 апреля он уже сможет принять первых пациентов. Как только он начнёт работу, мы будем стягивать сюда заболевших коронавирусом со всего Зауралья. Здесь отличные условия, современная техника, хорошее питание. При этом у врачей, работающих в COVID-госпиталях, гораздо больший опыт в лечении инфекционных заболеваний. В этом месяце мы также запускаем аналогичный центр в Туймазах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Сибае сегодня проходило открытое первенство города по фигурному катанию на коньках. Поддержать юных спортсменов заехал и Глава республики. Радий Хабиров поприветствовал фигуристок, а позже принял участие в церемонии награждения победителей. На турнир в Сибай приехали 215 человек из нашей республики и других регионов России.

В 2021 году распахнула двери ледовая арена в Ишимбае. В этом году откроем ледовый дворец в городе Октябрьском. Планируем начать стройку в Баймаке и приступим к проектированию арены в Дуванском районе. Планы у нас большие. Причем мы не ограничиваемся только ледовыми площадками. Активно строим спорткомплексы и бассейны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Накануне Международного женского дня Глава республики заехал поздравить с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Самигу Рысбаеву. В декабре она отметила своё 98-летие. О тех страшных событиях хорошо помнит до сих пор. На фронт Самига Рысмухаметовна попала в 18 лет, в 1942 году. Служила авиамехаником, была укладчицей парашютов. Участвовала в освобождении Украины, Польши и Чехословакии.