Гости телемарафона «Территория женского счастья» на БСТ поздравили жительниц Башкирии с 8 Марта

Сегодня в прямом эфире БСТ знаменитые мужчины республики рассказали, как они готовятся к празднику. В преддверии 8 Марта прошел очередной выпуск программы «Территория женского счастья».
Луиза Латипова и Лилия Афлятунова – участницы традиционной рубрики «Перезагрузка». Девушки, прошедшие испытания, твердо решили стать счастливыми. Преображение начинается с новой прически. Совет от психолога прекрасной половине человечества: не молчать, оказавшись в трудной ситуации. А чтобы идти дальше – найти внутренний ресурс.
Проект для женщин Башкортостана был запущен в 2019 году. Специалисты очно помогают жительницам республики на местах. Телеформат проекта тоже стал популярным. Сегодня онлайн-марафон прошел в седьмой раз. Посыл Открытой академии остается неизменным – сделать жизнь женщин ярче и интереснее.
За плитой призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов стоит редко. Стейк ведущие пожарили в прямом эфире сами, правда, по фирменному рецепту биатлониста.
Жизнь спортсмена обязывает жить на чемоданах, на кулинарные изыски не остается времени. Но Эдуард всегда находит его для тех, кто ждет дома.
Передача сегодня о женщинах – пилотах, депутатах, матерях. О тех, кто одинаково хорошо готовит обед и решает деловые задачи.
С кем проще вести дела – с мужчинами или женщинами? Провокационный вопрос получили участники деловой гостиной. Мнения известных в республике мужчин разделились. Сошлись руководители в одном – должностей не должно быть в семейном кругу.
Конец передачи – всегда взгляд в зеркало. Новый образ – не про платье. По задумке авторов он задает вектор счастливому направлению.