Гости телемарафона «Территория женского счастья» на БСТ поздравили жительниц Башкирии с 8 Марта

Сегодня в прямом эфире БСТ знаменитые мужчины республики рассказали, как они готовятся к празднику. В преддверии 8 Марта прошел очередной выпуск программы «Территория женского счастья».

Луиза Латипова и Лилия Афлятунова – участницы традиционной рубрики «Перезагрузка». Девушки, прошедшие испытания, твердо решили стать счастливыми. Преображение начинается с новой прически. Совет от психолога прекрасной половине человечества: не молчать, оказавшись в трудной ситуации. А чтобы идти дальше – найти внутренний ресурс.

Когда я смотрела сюжеты о главных героинях, я отметила, что у них есть смысл жизни – их дети. И самое главное, что это те смыслы, которые живут внутри человека. Есть выражение, что человека делают его смыслы и ценности.

Юлия Хакимова, психолог

Проект для женщин Башкортостана был запущен в 2019 году. Специалисты очно помогают жительницам республики на местах. Телеформат проекта тоже стал популярным. Сегодня онлайн-марафон прошел в седьмой раз. Посыл Открытой академии остается неизменным – сделать жизнь женщин ярче и интереснее.

Счастье должно быть внутри. Если мы сами не будем его генерировать, пополнять, то никто не поможет. А от этого зависит и счастье семьи, и детей и то, как мы себя ведем на работе, и то, как к нам относятся.

Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»
Фото №1 - Гости телемарафона «Территория женского счастья» на БСТ поздравили жительниц Башкирии с 8 Марта

За плитой призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов стоит редко. Стейк ведущие пожарили в прямом эфире сами, правда, по фирменному рецепту биатлониста.

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Жизнь спортсмена обязывает жить на чемоданах, на кулинарные изыски не остается времени. Но Эдуард всегда находит его для тех, кто ждет дома.

Постоянно общаться. Я общаюсь каждый день. Все время на связи и с супругой, и с дочкой. Стараться и на расстоянии уделять внимание. Всеми возможными путями быть рядом.

Эдуард Латыпов, российский биатлонист, трехкратный бронзовый призёр Олимпийских игр

Передача сегодня о женщинах – пилотах, депутатах, матерях. О тех, кто одинаково хорошо готовит обед и решает деловые задачи.

Фото №2 - Гости телемарафона «Территория женского счастья» на БСТ поздравили жительниц Башкирии с 8 Марта

Для меня женщины – надежные партнеры. Женщин отличает ответственность, трудолюбие. Мы с большим удовольствием работаем с женщинами. У нас есть женщины министры, две женщины руководят муниципальными районами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С кем проще вести дела – с мужчинами или женщинами? Провокационный вопрос получили участники деловой гостиной. Мнения известных в республике мужчин  разделились. Сошлись руководители в одном – должностей не должно быть в семейном кругу.

Все регалии, когда ты приходишь домой, нужно снимать вместе с одеждой и быть таким, какой ты есть. И традиционные способы внимания: цветы, что-то приготовить несложное, налить чай.

Ратмир Мавлиев, и.о. главы администрации г.Уфы

Что дарить женщинам? Самый большой подарок – это любовь. Любовь к женщине. Тогда все будет хорошо.

Фадис Ганиев, народный артист Республики Башкортостан

Конец передачи – всегда взгляд в зеркало. Новый образ – не про платье.  По задумке авторов он задает вектор счастливому направлению.

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