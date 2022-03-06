Гости телемарафона «Территория женского счастья» на БСТ поздравили жительниц Башкирии с 8 Марта

Сегодня в прямом эфире БСТ знаменитые мужчины республики рассказали, как они готовятся к празднику. В преддверии 8 Марта прошел очередной выпуск программы «Территория женского счастья».

Луиза Латипова и Лилия Афлятунова – участницы традиционной рубрики «Перезагрузка». Девушки, прошедшие испытания, твердо решили стать счастливыми. Преображение начинается с новой прически. Совет от психолога прекрасной половине человечества: не молчать, оказавшись в трудной ситуации. А чтобы идти дальше – найти внутренний ресурс.

Когда я смотрела сюжеты о главных героинях, я отметила, что у них есть смысл жизни – их дети. И самое главное, что это те смыслы, которые живут внутри человека. Есть выражение, что человека делают его смыслы и ценности. Юлия Хакимова, психолог

Проект для женщин Башкортостана был запущен в 2019 году. Специалисты очно помогают жительницам республики на местах. Телеформат проекта тоже стал популярным. Сегодня онлайн-марафон прошел в седьмой раз. Посыл Открытой академии остается неизменным – сделать жизнь женщин ярче и интереснее.

Счастье должно быть внутри. Если мы сами не будем его генерировать, пополнять, то никто не поможет. А от этого зависит и счастье семьи, и детей и то, как мы себя ведем на работе, и то, как к нам относятся. Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

За плитой призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов стоит редко. Стейк ведущие пожарили в прямом эфире сами, правда, по фирменному рецепту биатлониста.

Жизнь спортсмена обязывает жить на чемоданах, на кулинарные изыски не остается времени. Но Эдуард всегда находит его для тех, кто ждет дома.

Постоянно общаться. Я общаюсь каждый день. Все время на связи и с супругой, и с дочкой. Стараться и на расстоянии уделять внимание. Всеми возможными путями быть рядом. Эдуард Латыпов, российский биатлонист, трехкратный бронзовый призёр Олимпийских игр

Передача сегодня о женщинах – пилотах, депутатах, матерях. О тех, кто одинаково хорошо готовит обед и решает деловые задачи.

Для меня женщины – надежные партнеры. Женщин отличает ответственность, трудолюбие. Мы с большим удовольствием работаем с женщинами. У нас есть женщины министры, две женщины руководят муниципальными районами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С кем проще вести дела – с мужчинами или женщинами? Провокационный вопрос получили участники деловой гостиной. Мнения известных в республике мужчин разделились. Сошлись руководители в одном – должностей не должно быть в семейном кругу.

Все регалии, когда ты приходишь домой, нужно снимать вместе с одеждой и быть таким, какой ты есть. И традиционные способы внимания: цветы, что-то приготовить несложное, налить чай. Ратмир Мавлиев, и.о. главы администрации г.Уфы

Что дарить женщинам? Самый большой подарок – это любовь. Любовь к женщине. Тогда все будет хорошо. Фадис Ганиев, народный артист Республики Башкортостан