В Уфе впервые провели электронное голосование на блокчейне

На этой неделе Башкортостан объявил о подготовке к выборам в Государственное Собрание республики, которые должны состояться в 2023 году, а также к выборам Главы региона и Президента России в 2024-м. В Уфе прошла конференция партии «Единая Россия», во время которой впервые проведено электронное голосование на блокчейне. В режиме онлайн можно было отдать голос с помощью мобильного телефона на специальном сайте.
Сила в правде и единстве, а решение Президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине – своевременное и единственно правильное в сложившихся условиях. Об этом в самом начале конференции регионального отделения партии «Единая Россия» заявил Радий Хабиров. Он поблагодарил соратников за солидарную позицию.
В Башкортостан пришло тяжелое известие. На Украине на боевом посту погибли уроженец Зианчуринского района, старший лейтенант Алексей Кондратьев и уроженец Кармаскалинского района, старший сержант Кузьма Николаев. Их память почтили минутой молчания.
Конференция в этом году получила название «Старт 24». Впереди масштабные избирательные циклы: выборы в Государственное собрание Башкортостана в 2023 году и в 2024 году – выборы Главы Башкортостана и президента России. И пройдут они по-новому. В Уфе опробовали электронное голосование на блокчейне – это современная технология, которая позволяет на условиях анонимности применять подпись за кандидата с помощью мобильного телефона. У каждого голосующего был секретный вход в системы, все голоса шифровались до итогового результата.
По-новому – с помощью цифрового голосования – выбрали новый состав политсовета, президиума и контрольной комиссии. Радия Хабирова утвердили на пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» на ближайшие пять лет.
Главная задача – обеспечить реализацию таких партийных проектов как «Народный контроль», «Реальные дела», поддержка местных инициатив, а также оказать поддержку в осуществлении федеральных программ. Возможности для этого у Башкортостана есть. Как достигать цели, обсуждали на круглых столах, которые состоялись в рамках конференции регионального отделения партии.
Партии «Единая Россия» – 20 лет. Сегодня это самое массовое политическое движение в России, которое показало свою сплоченность за все время работы, а также во время пандемии коронавируса. Как заявили на конференции регионального отделения, представители готовы к любым новым вызовам не только в республике, но и в стране в целом.