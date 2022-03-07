Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для педофилов

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ужесточается наказание для педофилов. Об этом рассказали в Госдуме.

Согласно изменениям, будет усилена ответственность за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних с использованием интернета.

Также ответственность будут нести те, кто укрывает тяжкие преступления против детей в возрасте младше четырнадцати лет.

Если преступление совершено тем, кто проживает с несовершеннолетним или осуществляет деятельность в сферах образования и воспитания детей, то это станет отягчающим обстоятельством.