В Башкирии судебный пристав спас жизнь женщине, которой стало плохо возле суда

В Гафурийском районе пристав спас жизнь женщине, которой неожиданно стало плохо возле здания суда. К приезду врачей гражданка уже пришла в себя.

Фото №1 - В Башкирии судебный пристав спас жизнь женщине, которой стало плохо возле суда

Находясь на работе, младший судебный приставов по ОУПДС младший лейтенант внутренней службы Ильдар Баширов увидел, что возле здания суда беседовали мужчина и женщина. Как вдруг гражданке стало плохо, она упала на снег, сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии. Пристав бросился на помощь.

Ильдар Баширов выбежал на помощь к пострадавшей, которая в тот момент уже находилась в бессознательном состоянии, и оперативно проделал все необходимые манипуляции, чтобы помочь ей прийти в себя и избежать более тяжких последствий.

Пресс-служба УФССП по РБ

Благодаря действиям пристава к моменту прибытия медработников женщина уже пришла в себя. Врачи осмотрели гражданку и отметили, что у нее был эпилептический припадок, а действия Ильдара Баширова спасли ей жизнь.

Фото: пресс-служба УФССП по РБ

Акции БСТ
Пенальти