В Башкирии судебный пристав спас жизнь женщине, которой стало плохо возле суда

Ильдар Баширов выбежал на помощь к пострадавшей, которая в тот момент уже находилась в бессознательном состоянии, и оперативно проделал все необходимые манипуляции, чтобы помочь ей прийти в себя и избежать более тяжких последствий.

Пресс-служба УФССП по РБ