В Башкирии судебный пристав спас жизнь женщине, которой стало плохо возле суда

В Гафурийском районе пристав спас жизнь женщине, которой неожиданно стало плохо возле здания суда. К приезду врачей гражданка уже пришла в себя.
Находясь на работе, младший судебный приставов по ОУПДС младший лейтенант внутренней службы Ильдар Баширов увидел, что возле здания суда беседовали мужчина и женщина. Как вдруг гражданке стало плохо, она упала на снег, сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии. Пристав бросился на помощь.
Благодаря действиям пристава к моменту прибытия медработников женщина уже пришла в себя. Врачи осмотрели гражданку и отметили, что у нее был эпилептический припадок, а действия Ильдара Баширова спасли ей жизнь.
Фото: пресс-служба УФССП по РБ