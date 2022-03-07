В Башкирии выпустили первые почтовые карточки к 450-летию Уфы

В Башкирии выпустили первые почтовые карточки в честь предстоящего 450-летия Уфы, который башкирская столица будет отмечать в 2024 году. Эти карточки можно отправить в любую точку мира, наклеив на них почтовые марки, сообщает Центр Управления Республикой.
На почтовых карточках имеются изображения картин художника из Уфы Георгия Прокшина. Это «Уфа. Покровская церковь» и «Утро в Уфе».
Третья карточка из серии «Герои СССР из Башкирии» была выпущена к 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.
Фото: Музей почты УФПС Башкортостана