В Башкирии выпустили первые почтовые карточки к 450-летию Уфы

В Башкирии выпустили первые почтовые карточки в честь предстоящего 450-летия Уфы, который башкирская столица будет отмечать в 2024 году. Эти карточки можно отправить в любую точку мира, наклеив на них почтовые марки, сообщает Центр Управления Республикой.