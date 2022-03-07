В Башкирии иномарка после столкновения с грузовиком задела женщину и влетела в остановку

В Благоварском районе Башкирии было совершено ДТП с участием легкового транспорта и грузовика. Пострадала при этом пешеход.

По данным ГИБДД Башкирии, на 1 401 километре трассы М5 «Урал» водитель 61-летнего возраста, управляющий КамАЗом, столкнулся с попутно движущейся Toyota Land Cruiser. После этого иномарка задела пешехода – женщину, которая в этот момент пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Следом внедорожник влетел в остановочный павильон.

В ГИБДД Башкирии уточнили, что медпомощь была оказана пешеходу. После этого она была отпущена домой. Ведется разбирательство по факту произошедшего.