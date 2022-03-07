В России за сутки было госпитализировано 3 804 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России было госпитализировано 3 804 пациентов с коронавирусной инфекцией. Также за сутки выявлено 73 162 новых фактов заболевания.
Согласно официальным данным, в стране с начала пандемии коронавирус подтвердился в 17 014 595 случаях. За весь период было выписано 14 690 595 человек, излечившихся от болезни, в том числе за последние сутки – 122 619.
Сообщается, что жертв коронавируса за сутки стало больше на 668 человек. Вместе с ними с начала пандемии коронавирус унес жизни 356 949 граждан.