В России за сутки было госпитализировано 3 804 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России было госпитализировано 3 804 пациентов с коронавирусной инфекцией. Также за сутки выявлено 73 162 новых фактов заболевания.

Согласно официальным данным, в стране с начала пандемии коронавирус подтвердился в 17 014 595 случаях. За весь период было выписано 14 690 595 человек, излечившихся от болезни, в том числе за последние сутки – 122 619.