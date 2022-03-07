Глава Минторга РБ рассказал, как в Башкирии сдерживают рост цен на социально значимые товары

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев рассказал, как в республике ведется работа по сдерживанию роста цен, а также контролю за этим процессом на ряд социально значимых продуктов. Алексей Гусев объяснил, что множество как региональных, так и федеральных сетей уже приняли меры по ограничению наценок на социально значимые продукты.