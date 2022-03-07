Глава Минторга РБ рассказал, как в Башкирии сдерживают рост цен на социально значимые товары

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев рассказал, как в республике ведется работа по сдерживанию роста цен, а также контролю за этим процессом на ряд социально значимых продуктов. Алексей Гусев объяснил, что множество как региональных, так и федеральных сетей уже приняли меры по ограничению наценок на социально значимые продукты.
Среди региональных сетей к этим мерам подключились «Полушка», «Байрам», «Лукошко», «Дворик», «Аиф», «Альдо», «Малинка», «Корзинка», «Апельсин» и «Ярмарка». Они подписали меморандум об ограничении наценок.
Минимальные наценки будут устанавливаться на сахар, молочную и хлебобулочную продукцию, а также некоторые овощи.
Также представители Минторговли республики с администрациями муниципалитетов, по словам Алексея Гусева, проводят мониторинг розничных цен на ежедневной основе. Все факты завышения цен передают в Управление ФАС по РБ.