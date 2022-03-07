В Башкирии коронавирусом заболели еще 3 102 человек

В Башкирии, по данным республиканского оперативного штаба, выявлено 3 102 случаев коронавируса за последние сутки. Известно, как изменились и показатели смертности и выздоровлений.

Всего в республике с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 245 028 случаев заболевания. Завершили лечение и были выписаны в общей сложности 206 675 пациентов, в том числе за сутки выписано по выздоровлению 728 человек.