Двое жителей Уфы с октября прошлого года совершили более 20 краж из садовых участков

У всех фактов была одна особенность. Большинство хищений совершалось из гаражей и нежилых построек. В редких случаях воры проникал в сам дом. Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Башкортостана и оперативниками Уфы, Уфимского и Кармаскалинского районов был проведен ряд мероприятий. Они установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 19 и 22-летние жители Уфы. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Пресс-служба МВД по РБ