Двое жителей Уфы с октября прошлого года совершили более 20 краж из садовых участков

В Башкирии были выявлены преступники, которые с октября 2021 года совершали кражи на территориях садовых участков в Уфимском и Кармаскалинском районах. Оказалось, что причастны к преступлениям двое жителей Уфы.

Фото №1 - Двое жителей Уфы с октября прошлого года совершили более 20 краж из садовых участков

Сообщения поступали в полицию с октября прошлого года, и, как отметили в пресс-службе МВД по РБ, у всех фактов краж была особенность.

У всех фактов была одна особенность. Большинство хищений совершалось из гаражей и нежилых построек. В редких случаях воры проникал в сам дом. Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Башкортостана и оперативниками Уфы, Уфимского и Кармаскалинского районов был проведен ряд мероприятий. Они установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 19 и 22-летние жители Уфы. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Пресс-служба МВД по РБ

Предварительно установлено, что двое подозреваемых разъезжали по садовым участкам двух районов. Основной целью было найти электроприборы, чтобы в дальнейшем сбыть. В итоге было похищено несколько удлинителей, бензопил, а также зарегистрировано почти 15 краж электрических инструментов.

Почти все похищенное имущество подозреваемые сдавали в ломбарды столицы республики. Также они угнали «Газель Соболь» со двора дома на улице Кувыкина в Уфе и сдали ее на металлолом. Подозреваемые сознаются в содеянном. По фактам краж возбуждено более 20 уголовных дел. На данный момент полиция проверяет мужчин на причастность к аналогичным преступлениям.

Пресс-служба МВД по РБ

Фото: пресс-служба МВД по РБ

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