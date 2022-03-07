Двое жителей Уфы с октября прошлого года совершили более 20 краж из садовых участков
В Башкирии были выявлены преступники, которые с
октября 2021 года совершали кражи на территориях садовых участков в Уфимском и
Кармаскалинском районах. Оказалось, что причастны к преступлениям двое жителей
Уфы.
Сообщения поступали в полицию с октября прошлого года,
и, как отметили в пресс-службе МВД по РБ, у всех фактов краж была особенность.
У всех фактов была одна особенность. Большинство хищений
совершалось из гаражей и нежилых построек. В редких случаях воры проникал в сам
дом. Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Башкортостана и
оперативниками Уфы, Уфимского и Кармаскалинского районов был проведен ряд
мероприятий. Они установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 19 и
22-летние жители Уфы. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности
за кражи.
Пресс-служба МВД по РБ
Предварительно установлено, что двое подозреваемых разъезжали по
садовым участкам двух районов. Основной целью было найти электроприборы, чтобы
в дальнейшем сбыть. В итоге было похищено несколько удлинителей, бензопил, а
также зарегистрировано почти 15 краж электрических инструментов.
Почти все похищенное имущество подозреваемые сдавали в ломбарды
столицы республики. Также они угнали «Газель Соболь» со двора дома на улице
Кувыкина в Уфе и сдали ее на металлолом. Подозреваемые сознаются в содеянном.
По фактам краж возбуждено более 20 уголовных дел. На данный момент полиция
проверяет мужчин на причастность к аналогичным преступлениям.