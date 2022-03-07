В Нефтекамске осудили предпринимателя, который под видом поставки мебели похищал деньги

В Нефтекамске городским судом был вынесен приговор в отношении индивидуального предпринимателя. Его признали виновным в мошенничестве в значительном и крупном размерах.

Суд установил, что гражданин, руководивший ООО «Энли», с июня по октябрь 2019 года заключил с гражданами несколько договоров о поставке кухонной мебели и встроенной техники, сообщает прокуратура Нефтекамска. Покупатели отдавали от 60 до 350 тысяч рублей. Но только предприниматель не выполнил своих обязательств.