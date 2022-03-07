В Башкирии может похолодать местами до -30 градусов

В Башкирии в ближайшие два дня может сильно похолодать. Прогноз погоды озвучили синоптики республиканского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в республике 8 марта местами пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, а также снежный накат. Ветер будет умеренным. Днем нас ожидает от -7 до -12 градусов. Ночью прогнозируют до -15, -20 градусов, однако в северных и северо-восточных районах температура воздуха может опуститься до -30 градусов.