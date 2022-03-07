Житель Башкирии отдал за фантомный товар 28 000 рублей

Очередной случай мошенничества был зафиксирован на днях в Башкирии. Потерпевший, 37-летний житель Мечетлинского района, потерял почти 30 тысяч рублей.

Правоохранителям гражданин сообщил, что на одном из сайтов объявлений он нашел компьютерную видеокарту за 28 000 рублей и решил ее приобрести. Несколько убедительных аргументов со стороны «продавца», и вот уже мужчина перевел деньги на указанный счет. Но товар так и не пришел, и тогда мужчина обратился в полицию.