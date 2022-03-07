Гуманитарный конвой из Башкортостана прибыл в Донбасс

В общей сложности автоколонна проехала 2300 километров. Жители республики собрали для жителей ДНР и ДНР 75 тонн помощи. Это продукты питания, средства личной гигиены, одежда, медикаменты, товары для детей, постельные принадлежности.

Организации Башкирии также отправили электрогенераторы и пожарные шланги. Две фуры прибыли в Луганск, еще две в Донецк. 8 марта ещё один грузовик доставит гуманитарную помощь в населенный пункт Красный Луч Луганской Народной Республики. Фура сейчас находится в Ростове-на-Дону и ждёт безопасного коридора.