В Луганске начали ремонт соборной мечети, разрушенной ВСУ

В Луганске мусульмане начали ремонт соборной мечети, по которой в 2014 году был нанесен удар со стороны ВСУ. К счастью, в результате минометного обстрела никто не пострадал, а снаряд, прежде чем попасть в стену, пробил насквозь металлическую трубу. Это позволило избежать больших разрушений.

Стекла все повылетали, внешние стены пока не ремонтировали – 8 лет в ожидании мирного неба, но пока здесь. Все еще разрываются снаряды.

Эльдар Гамбаров, имам Луганской соборной мечети, председатель совета имамов ЛНР

Луганская соборная мечеть была открыта в 2010 году. Там проводились мусульманские праздники и обряды. Сейчас храм практически пустует. Большинство мужчин записались в армию ЛНР.  Сейчас луганский имам планирует провести сабантуй республиканского уровня. Почетными гостями хотят пригласить представителей Башкортостана, которые в трудную минуту протянули Донбассу руку помощи.

Фото №1 - В Луганске начали ремонт соборной мечети, разрушенной ВСУ

Дружба установилась и укрепилась, когда Башкортостан стал помогать жителям ЛНР. За последние годы заметная помощь именно из Башкортостана. Хотелось бы обратить внимание других республик, которые тоже должны были бы оказывать помощь, но пока получаем только активную поддержку от  Башкортостана.

Эльдар Гамбаров, имам Луганской соборной мечети, председатель совета имамов ЛНР
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