В Луганске начали ремонт соборной мечети, разрушенной ВСУ

В Луганске мусульмане начали ремонт соборной мечети, по которой в 2014 году был нанесен удар со стороны ВСУ. К счастью, в результате минометного обстрела никто не пострадал, а снаряд, прежде чем попасть в стену, пробил насквозь металлическую трубу. Это позволило избежать больших разрушений.
Луганская соборная мечеть была открыта в 2010 году. Там проводились мусульманские праздники и обряды. Сейчас храм практически пустует. Большинство мужчин записались в армию ЛНР. Сейчас луганский имам планирует провести сабантуй республиканского уровня. Почетными гостями хотят пригласить представителей Башкортостана, которые в трудную минуту протянули Донбассу руку помощи.