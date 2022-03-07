В Луганске начали ремонт соборной мечети, разрушенной ВСУ

Дружба установилась и укрепилась, когда Башкортостан стал помогать жителям ЛНР. За последние годы заметная помощь именно из Башкортостана. Хотелось бы обратить внимание других республик, которые тоже должны были бы оказывать помощь, но пока получаем только активную поддержку от Башкортостана.

Эльдар Гамбаров, имам Луганской соборной мечети, председатель совета имамов ЛНР