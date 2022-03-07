Своих не бросаем! В Башкортостане проходят акции в поддержку Вооруженных Сил России. Накануне в Уфе состоялся автопробег. Колонна машин с флагами России и Башкортостана проследовала по центральным улицам города.
Участники акции украсили свои автомобили флагами и наклейками в виде буквы Z. Организатором мероприятия выступила дочь офицера, мать троих детей, уфимка Ярослава Майер.
В Уфе прошел еще один автопробег. Местом старта была выбрана также площадка перед Телецентром. Поддержать российских военных в Украине по-своему решили и любители активного отдыха. Посетители и сотрудники горнолыжного комплекса «Ак Йорт» выстроились в форме буквы Z.