В Башкортостане проходят акции в поддержку Вооруженных Сил России

Своих не бросаем! В Башкортостане проходят акции в поддержку Вооруженных Сил России. Накануне в Уфе состоялся автопробег. Колонна машин с флагами России и Башкортостана проследовала по центральным улицам города.

Участники акции украсили свои автомобили флагами и наклейками в виде буквы Z. Организатором мероприятия выступила дочь офицера, мать троих детей, уфимка Ярослава Майер.

Прежде всего цель автопробега – это поддержать наши Вооруженные Силы в их нелегкой борьбе с фашизмом, который творится на Украине. Потому что наши ребята – это наша опора, если не смогут они, без них не выживем мы. Поэтому мы всеми своими силами в тылу будем поддерживать наших ребят.

Ярослава Майер, организатор автопробега
Фото №1 - В Башкортостане проходят акции в поддержку Вооруженных Сил России

В Уфе прошел еще один автопробег. Местом старта была выбрана также площадка перед Телецентром. Поддержать российских военных в Украине по-своему решили и любители активного отдыха. Посетители и сотрудники горнолыжного комплекса «Ак Йорт» выстроились в форме буквы Z.

Возникает ощущение, что люди, которые не согласны с этой операцией, громко кричат, а те, кто согласен, они ведут себя более дисциплинировано. И ощущение складывается, что страна как будто против, и эта акция позволяет показать нашим солдатам, что действительно все мы вместе.

Олег Тарасов, тренер горнолыжного комплекса
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