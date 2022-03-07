В Башкортостане проходят акции в поддержку Вооруженных Сил России

Прежде всего цель автопробега – это поддержать наши Вооруженные Силы в их нелегкой борьбе с фашизмом, который творится на Украине. Потому что наши ребята – это наша опора, если не смогут они, без них не выживем мы. Поэтому мы всеми своими силами в тылу будем поддерживать наших ребят.

Ярослава Майер, организатор автопробега