В Уфе отменили конгресс пчеловодов «Апимондия»

Международный конгресс пчеловодов «Апимондия», который планировался в Уфе в сентябре, отменили. Такое решение принял исполнительный совет конгресса в связи с осложнением геополитической обстановки.

Ранее «Апимондию» планировали провести в Башкирии в 2021 году. Но из-за пандемии конгресс перенесли на осень текущего года. В официальном сообщении Международной федерации ассоциаций пчеловодов говорится, что решение об отказе в проведении мероприятия в сентябре далось очень тяжело, и оно не призвано наказать пчеловодов России.