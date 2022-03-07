В Башкирии привились от коронавируса более 2,3 млн жителей

Депутаты Госсобрания планируют принять закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках. Соответствующую инициативу в конце марта они рассмотрят в окончательном чтении. Тем временем в Башкортостане, несмотря на выходные и праздничные дни, продолжается иммунопрофилактика COVID-19. При плане в 2 млн 485 тысяч человек полностью завершили 2 млн 340 тысяч.

В коридорах поликлиники №2 при 18-й больнице Уфы свободно, на вакцинацию от коронавируса сегодня очереди нет. Это объяснимо: Минздрав республики уже в конце февраля сообщил, что прививки от COVID-19 уже сделали 99% жителей. Однако для оставшегося 1% пандемия по-прежнему опасна, говорят врачи.

Коронавирус остается, и он упорно, настойчиво действует, пациенты ежедневно у нас. Люди идут не так активно, как хотелось бы, как нужно, потому что вакцинация, конечно, сыграла значительную роль в том, что пациенты, которые были привиты, болели легче. Ольга Тамарова, терапевт

Процедурная медсестра Галия Шаяхметова буквально на несколько секунд открывает холодильник. Условия хранения прививок от коронавируса строго соблюдаются. Тот, кто захочет вакцинироваться или ревакцинироваться, сможет сделать это по рекомендации врача любым препаратом.

Определяет у нас врач-терапевт, изначально они заходят к терапевту, терапевт определяет, какую вакцину назначить. Ну и документы, конечно, карточку оформляют они, изначально в регистратуре, согласие самого пациента, все соответствующие документы оформляются. Гадиля Шаяхметова, процедурная медсестра

Сейчас у нас, по нашим данным, вакцинация составляет 90%. Сейчас у нас стоит вопрос, конечно, по ревакцинации запись предварительная к нам не нужна. Все население мы ждем. Олеся Коломенцева, заведующая терапевтическим отделением поликлиники №2 ГКБ №18 г. Уфы