В Башкирии привились от коронавируса более 2,3 млн жителей

Депутаты Госсобрания планируют принять закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках. Соответствующую инициативу в конце марта они рассмотрят в окончательном чтении. Тем временем в Башкортостане, несмотря на выходные и праздничные дни, продолжается иммунопрофилактика COVID-19. При плане в 2 млн 485 тысяч человек полностью завершили 2 млн 340 тысяч.
В коридорах поликлиники №2 при 18-й больнице Уфы свободно, на вакцинацию от коронавируса сегодня очереди нет. Это объяснимо: Минздрав республики уже в конце февраля сообщил, что прививки от COVID-19 уже сделали 99% жителей. Однако для оставшегося 1% пандемия по-прежнему опасна, говорят врачи.
Процедурная медсестра Галия Шаяхметова буквально на несколько секунд открывает холодильник. Условия хранения прививок от коронавируса строго соблюдаются. Тот, кто захочет вакцинироваться или ревакцинироваться, сможет сделать это по рекомендации врача любым препаратом.
Ждут на вакцинацию и ревакцинацию и другие поликлиники. Как сообщили в Минздраве республики, всего в Башкортостане планируется привить почти 2 миллиона 485 тысяч человек. Полностью завершили процедуру 94,2% из них.