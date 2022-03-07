В Уфе кошка провалилась в вентиляционную шахту жилого дома

В Уфе спасли кошку, которую несколько дней пытались вызволить из вентиляционной шахты. За судьбой пленницы в соцсетях следила едва ли не вся республика.
Животное в начале прошлой недели провалилось в воздуховод. На место выезжали спасатели. Жильцам дома предлагали разбить стену и вытащить несчастную. Животное приманивали кормом, но безуспешно. Хвостатая была обезвожена и находилась в шоковом состоянии.
Решить проблему смог волонтёр из Екатеринбурга. Специально для этого мужчина приехал в Уфу. Мужчина привёз специальное оборудование с эндоскопом. Активист собрал прибор сам.