В Башкирии прошли масленичные гуляния

Вкусные блины, чай из самовара и хороводы. В республике отметили последний день Масленицы. Народные гуляния и славянские празднования прошли в селе Воскресенском Мелеузовского района.

Колокола воскресенской церкви звучат по особым дням, это один из них – последний день Масленицы. Здесь помнят обычаи и традиции, которые пришли в современный мир из глубокой старины. Самое православное село Башкирии встречает весну, но зима всё же решила внести свои коррективы осадками. Поэтому чучело Масленицы, которое должно красоваться в течение всего дня на вершине большого сугроба, сожгли в самом начале праздника.

На настроение детей и туристов, которые специально приехали в Воскресенское на проводы зимы, это ни капли не повлияло. Хороводы, народные игры и песенные конкурсы прошли внутри здания. Дом культуры вместил всех сельчан.

Конечно же, главное украшение Масленицы – это блины. Как говорят сельчане, они символизируют солнце: такие же круглые и горячие. Зачастую туристы приезжают в Воскресенское, чтобы попробовать это угощение. Ведь только местные знают рецепт настоящих русских блинов, и у каждой хозяйки здесь свои секреты.