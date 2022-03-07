В Башкирии прошли масленичные гуляния

Вкусные блины, чай из самовара и хороводы. В республике отметили последний день Масленицы. Народные гуляния и славянские празднования прошли в селе Воскресенском Мелеузовского района.
Колокола воскресенской церкви звучат по особым дням, это один из них – последний день Масленицы. Здесь помнят обычаи и традиции, которые пришли в современный мир из глубокой старины. Самое православное село Башкирии встречает весну, но зима всё же решила внести свои коррективы осадками. Поэтому чучело Масленицы, которое должно красоваться в течение всего дня на вершине большого сугроба, сожгли в самом начале праздника.
На настроение детей и туристов, которые специально приехали в Воскресенское на проводы зимы, это ни капли не повлияло. Хороводы, народные игры и песенные конкурсы прошли внутри здания. Дом культуры вместил всех сельчан.
Конечно же, главное украшение Масленицы – это блины. Как говорят сельчане, они символизируют солнце: такие же круглые и горячие. Зачастую туристы приезжают в Воскресенское, чтобы попробовать это угощение. Ведь только местные знают рецепт настоящих русских блинов, и у каждой хозяйки здесь свои секреты.
Село Воскресенское находится на территории геопарка «Торатау». Своей историей оно связано с событиями Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва и Салавата Юлаева. Поэтому к концу празднования, когда местные разошлись по домам, туристы направились осматривать краеведческий музей, воскресенскую картинную галерею и, конечно же, главную достопримечательность села – церковь Воскресения Христова.