В Башкирии в рамках конкурса «Трезвое село» прошел женский турнир по футболу

В Башкортостане проходит республиканский этап конкурса «Трезвое село». Заявки подали 1537 населенных пунктов. Так, жители села Абзаново Архангельского района проводят концерты, занимаются спортом и чтят свои традиции. Праздники проводят без алкоголя. А в честь предстоящего праздника организовали женский турнир по футболу.

С мячом в поле, но в юбке. Мера вынужденная. В честь предстоящего праздника 8 Марта провели женский турнир по футболу. Играли, несмотря на начавшийся дождь.

Кто быстрее и ловчее, узнавали и дети. На спортивные рекорды не идут, но забавы ради играют в народные игры. А вот школьницы постарше настроены серьёзно: абзановские волейболистки занимают призовые места на соревнованиях с другими сёлами. Абзановских детей с малых лет приучали и к труду. Такое воспитание было не розгами, а свёклой.

Одно из достояний села – музей, который пока располагается в школе. В ближайшие годы учреждение планируют перевести в другое здание. Историю, традиции прививают с малых лет. 4-летний Айсин вместе с дедушкой во главе стола. Хамза Алимгулов – самоучка и сейчас передаёт веру в Бога своим внукам.