ФК «Уфа» уступил «Зениту» в гостевом матче

Футбольный клуб «Уфа» в матче 20-го тура в Санкт-Петербурге потерпел поражение от «Зенита». Первый тайм прошёл без голов, а во втором хозяевам удалось забить дважды.

Голы на свой счёт записали Данил Круговой и Малком. «Уфа» могла отыграться, самый опасный момент был у Эгаша Касинтуры, но игрок «Уфы» попал в перекладину.