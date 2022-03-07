ФК «Уфа» уступил «Зениту» в гостевом матче

Футбольный клуб «Уфа» в матче 20-го тура в Санкт-Петербурге потерпел поражение от «Зенита». Первый тайм прошёл без голов, а во втором хозяевам удалось забить дважды.
Голы на свой счёт записали Данил Круговой и Малком. «Уфа» могла отыграться, самый опасный момент был у Эгаша Касинтуры, но игрок «Уфы» попал в перекладину.
2:0, «Уфа» остаётся на пятнадцатом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч подопечные Алексея Стукалова проведут дома на «BetBoom Арена». 12 марта «Уфа» сыграет с «Нижним Новгородом».