ХК «Кировец» с двух побед начал финальный этап Высшей Лиги

В борьбе за Суперлигу. «Кировец» с двух побед начал финальный этап Высшей Лиги по хоккею с мячом. Итоговый турнир проходит в Красноярске.

В первой игре уфимский коллектив одержал волевую победу над архангельским «Водником-2». Команда Алексея Кузьмина уступала после первого тайма 0:4, но во второй половине игры отправила пять безответных мячей в ворота соперника. В следующем матче «Кировец» одержал уверенную победу над командой «Волга-Черемшан» со счётом 5:2. Третью игру на финальном турнире «Кировец» сыграет завтра против «Енисея-2».