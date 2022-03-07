В Уфе стартовал финал зимней Спартакиады учащихся по спортивному ориентированию

Выбрать лучший маршрут и не допустить ошибок. В Уфе стартовала зимняя Спартакиада учащихся России по спортивному ориентированию. Победителя будут выявлять в лыжной гонке – классике и спринте, а также в эстафете. Среди участников – первые номера российской сборной.

Необычная экипировка стартующих – неотъемлемая часть соревнований по спортивному ориентированию, особенно в зимнее время года. К поясу участников закреплена карта с маршрутом. Задача участников – отметится на каждом контрольном пункте. Причем сделать это нужно быстрее, чем соперники.

Екатерина Клюкина и Михаил Рубцов из Свердловской области на финише обсуждают свои маршруты, а также успехи и ошибки на дистанции. И еще не знают, что по окончании спринта оба окажутся в тройке лучших. Они члены сборной России по спортивному ориентированию. В этом году спортсмены не сумели поехать на первенство Европы, хотя прошли отбор по итогам кубка страны. Зато теперь они намерены выиграть каждую гонку на Спартакиаде в Уфе

Я не успела прочитать тропинки и свернула раньше. Хотела гонку побыстрее проехать, но главное – без ошибок. Екатерина Клюкина, победительница лыжной гонки /Свердловская область/

В принципе, все хорошо получилось. Но была плохая отметка на контрольном пункте, и приходилось разворачиваться. Михаил Рубцов, серебряный призер лыжной гонки /Свердловская область/

У каждого спортсмена к руке прикреплен специальный чип. Благодаря ему атлеты отмечают прохождение контрольного пункта с помощью бесконтактной станции.

Все это накатывалось на ретраках и еще более привычно на буранах. Все участники довольны, что трассы накатаны и хорошо продуманы. Леонид Седюк, судья всероссийской категории

Всего в Спартакиаде приняли участие более 150 юношей и девушек. Среди них участники первенств Европы, члены российской сборной. Башкортостан на соревнованиях представляли 4 спортсмена из Уфы и два из Октябрьского. В итоге лучшей среди башкирских спортсменок стала София Елизарьева. Она заняла 7 место. У юношей в десятке сильнейших оказались сразу два представителя региона – Егор Некрасов и Егор Рябов.

Трасса понравилась, лыжи катили, но не поборолись чуть-чуть. Не хватило. Егор Некрасов, участник соревнований

Можно было выступить получше, но поломка лыж у меня была на дистанции и падение. Егор Рябов, участник соревнований