Жительница Уфы стала жертвой мошенника, якобы продававшего костюмы

В Башкирии местные жители по-прежнему становятся жертвами мошенников. Ежедневно в полицию поступают обращения от граждан, отдавших свои деньги аферистам.

Одной из них стала 34-летняя жительница Уфы. Правоохранителям она рассказала, что еще в феврале через одну из популярных соцсетей заказала несколько парных костюмов. Общая стоимость товаров составила 5 600 рублей.