В Стерлитамаке установили личности вандалов, которые сломали лифт для инвалидов

В Стерлитамаке были установлены личности троих граждан, которые в начале этого месяца сломали лифт, предназначенный для инвалидов и расположенный в надземном переходе. Глава местной администрации Рустем Газизов рассказал, что молодым людям избирают меру наказания.
Несколькими днями ранее мэр Стерлитамака публиковал запись с камер видеонаблюдения, на которой было видно, что двое ребят ломают лифт для инвалидов, а третий – наблюдает. Накануне Рустем Газизов написал в своих соцсетях, что двое из вандалов оказались несовершеннолетними, третий – уже взрослый.
Фото: соцсети Рустема Газизова