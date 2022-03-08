В Стерлитамаке установили личности вандалов, которые сломали лифт для инвалидов

Двое из них - несовершеннолетние, один - взрослый. Вот он, пример того, что не всегда ума становится больше с возрастом. В данном случае, обидно, что этот взрослый человек транслирует свое поведение подросткам вместо того, чтобы сделать замечание. Сейчас вандалам избирается мера наказания. И, кстати, в полицейском участке они уже совсем не казались такими "смелыми", как на видео.

Рустем Газизов, глава администрации Стерлитамака