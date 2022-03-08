В Стерлитамаке установили личности вандалов, которые сломали лифт для инвалидов

В Стерлитамаке были установлены личности троих граждан, которые в начале этого месяца сломали лифт, предназначенный для инвалидов и расположенный в надземном переходе. Глава местной администрации Рустем Газизов рассказал, что молодым людям избирают меру наказания.

Фото №1 - В Стерлитамаке установили личности вандалов, которые сломали лифт для инвалидов

Несколькими днями ранее мэр Стерлитамака публиковал запись с камер видеонаблюдения, на которой было видно, что двое ребят ломают лифт для инвалидов, а третий – наблюдает. Накануне Рустем Газизов написал в своих соцсетях, что двое из вандалов оказались несовершеннолетними, третий – уже взрослый.

Двое из них - несовершеннолетние, один - взрослый. Вот он, пример того, что не всегда ума становится больше с возрастом. В данном случае, обидно, что этот взрослый человек транслирует свое поведение подросткам вместо того, чтобы сделать замечание. Сейчас вандалам избирается мера наказания. И, кстати, в полицейском участке они уже совсем не казались такими "смелыми", как на видео. 

Рустем Газизов, глава администрации Стерлитамака

Фото: соцсети Рустема Газизова

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