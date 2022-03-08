В Башкирии до середины недели будет холодно и снежно

В Башкирии, по данным республиканского Гидрометцентра, до середины текущей недели будет снежно и довольно холодно. Также водителей предупреждают о гололедице на дорогах.

В среду, 9 марта, в Башкирии местами пройдет небольшой снег. Ветер будет умеренным. Днем температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, а местами – до -14 градусов. Ночью станет значительно холоднее. Ожидается от -13 до -18 градусов, местами – до -28 градусов.