В Башкирии до середины недели будет холодно и снежно

В Башкирии, по данным республиканского Гидрометцентра, до середины текущей недели будет снежно и довольно холодно. Также водителей предупреждают о гололедице на дорогах.
В среду, 9 марта, в Башкирии местами пройдет небольшой снег. Ветер будет умеренным. Днем температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, а местами – до -14 градусов. Ночью станет значительно холоднее. Ожидается от -13 до -18 градусов, местами – до -28 градусов.
В четверг местами так же, как и в среду, пройдет местами небольшой снег. Синоптики прогнозируют температуру воздуха от -1 до -6 градусов днем, местами она может опуститься до -8, -13 градусов. Ночью столбик термометра покажет от -11 до -16 градусов, но местами будет намного холоднее – до -23 градусов.