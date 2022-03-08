Минздрав Башкирии дал рекомендации пешеходам о мерах безопасности на замерзших дорогах

В Министерстве здравоохранения Башкирии озвучили рекомендации для пешеходов при неблагоприятных погодных условиях. В первую очередь это касается движения по замерзшим дорогам.

Весной из-за перепадов температур на дорогах образуется гололедица, которая может стать причиной травм для пешеходов. Чтобы избежать падения, переломов и ушибов, достаточно соблюдать несколько рекомендаций, отметили в пресс-службе министерства.

Обувь лучше выбрать удобную, нескользкую и с устойчивым каблуком. При выборе пути следует выбрать более безопасный и идти по тем дорожкам, которым посыпаны песком и освещены в темное время суток.

Если же на вашем пути все-таки встретился лед, то пройти по нему нужно осторожно и без спешки, а ноги при этом стоит чуть-чуть согнуть. Наступать при этом лучше на всю подошву. Держать руки в карманах тоже не стоит, они нужны для контроля за равновесием.

Людям пожилого возраста рекомендуют использовать трости с резиновым наконечником или специальную паку с шипами.