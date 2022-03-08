В России за последние сутки коронавирус выявили у 66 576 граждан

В России, согласно официальным федеральным данным на 8 марта, было зарегистрировано 17 081 394 фактов заражения коронавирусом. Такова статистика по заболеваемости с начала пандемии.

В их числе за сутки коронавирус подтвердился еще у 66 576 граждан. Всего в стране по выздоровлению было выписано 14 802 351 пациентов, в том числе за сутки стало известно еще о 111 756 выздоровевших.