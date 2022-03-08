В Уфе 8 марта цветы подорожали на 40%

Все возросло, доллар у нас вырос, цветы подорожали. Все, что есть у нас, все подорожало на 40%. Розы подорожали, сейчас мы их продаем за 250-400 рублей, а на 14 февраля они были 180-250 рублей.

Азат Абдрашитов, предприниматель