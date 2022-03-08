В Уфе 8 марта цветы подорожали на 40%

Поставщики связывают это с изменением курса иностранных валют и ужесточением таможенного контроля. Партии из-за границы успели завезти. На долю импорта приходится до 80 процентов.
Несмотря на все сложности, продавцы говорят о традиционном ажиотаже среди покупателей. Популярностью пользуются тюльпаны и розы.
Как рассказали нашей съемочной группе мужчины, в этот день своих близких они стараются радовать именно букетами цветов. Таким образом они показывают, насколько им дороги те, кому предназначены букеты. Чаще всего цветы предназначаются вторым половинкам, а также мамам и сестрам.