В Уфе 8 марта цветы подорожали на 40%

Поставщики связывают это с изменением курса иностранных валют и ужесточением таможенного контроля. Партии из-за границы успели завезти. На долю импорта приходится до 80 процентов.

Несмотря на все сложности, продавцы говорят о традиционном ажиотаже среди покупателей. Популярностью пользуются тюльпаны и розы. 

Все возросло, доллар у нас вырос, цветы подорожали. Все, что есть у нас, все подорожало на 40%. Розы подорожали, сейчас мы их продаем за 250-400 рублей, а на 14 февраля они были 180-250 рублей.

Азат Абдрашитов, предприниматель
Фото №1 - В Уфе 8 марта цветы подорожали на 40%

Как рассказали нашей съемочной группе мужчины, в этот день своих близких они стараются радовать именно букетами цветов. Таким образом они показывают, насколько им дороги те, кому предназначены букеты. Чаще всего цветы предназначаются вторым половинкам, а также мамам и сестрам. 

Ну а что делать? Слава богу, есть чем заплатить, а так, конечно, вообще все подорожало. Проблемы большие с этим. Традиционно беру тюльпаны, здесь выбор очень большой, лишь бы они остались еще.

Эмиль Садыков, покупатель

Я на цены стараюсь просто не смотреть, потому что они всегда в этот день не в ту сторону, куда хотелось бы.  Цветы девушке. Все просто.

Константин Тарасов, покупатель
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