В Башкирии проходят противопаводковые рейды в СНТ

В республике в зоне подтопления могут оказаться более 250 населенных пунктов. Это в самом худшем случае, если весенний паводок будет проходить на максимальных значениях. Чтобы предупредить население потенциально опасных участков, спасатели проводят противопаводковые рейды. Сегодня сотрудники Управления гражданской защиты прошлись по садовым товариществам, в которых некоторые живут на постоянной основе.

На стенах до сих пор остался отпечаток от прошлого паводка. Дом затапливает едва ли не каждый год. А потому первый этаж у владельца скорее как кладовая. Асатур Каграмоньян вместе с супругой живет на втором. К предстоящему половодью в семье уже давно готовы.

Остров Козарез окружен старицей реки Белой. Во многом из-за этого в период половодья практически ежегодно он попадает в сводки по подтоплению. В зоне бедствия оказываются жители одноименного поселка и нескольких садовых товариществ.

Люди, проживающие в садах круглогодично, подходят к вопросу встречи весеннего половодья со всей серьезностью. В случае сильных затоплений вода держится на участках до двух недель. Страшно было только в первый год, признаются жители.

В Демском районе Уфы расположены 63 садовых товарищества. В случае максимального подъема уровня рек под водой могут оказаться восемь из них, где постоянно проживают около 200 человек.

Наученные горьким опытом, жители Козареза и дома строят с ориентиром на паводок. Многие постройки здесь двух- или даже трехэтажные. Некоторые из них стоят на специальных сваях. Во время паводка вода поднимается здесь на 2 метра.

Во время противопаводковых рейдов сотрудники Управления гражданской защиты предупреждают владельцев о предстоящих рисках и составляют список тех, кому в период подъема воды может понадобиться экстренная помощь. В прошлом такие случаи уже были.