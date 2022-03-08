Жители Уфы благоустраивают озеро в рамках ППМИ

Жители Шакши обустраивают сквер на берегу озера Касимовское уже несколько лет, в этом году они приняли участие в программе поддержки местных инициатив.

На берегу уже уложена тротуарная плитка, высажено свыше 30 елей и сейчас планируется установка уличных фонарей. А курированием проекта обустройства нового сквера занимается администрация Калининского района Уфы.