Жители Уфы благоустраивают озеро в рамках ППМИ

Жители Шакши обустраивают сквер на берегу озера Касимовское уже несколько лет, в этом году они приняли участие в программе поддержки местных инициатив.
На берегу уже уложена тротуарная плитка, высажено свыше 30 елей и сейчас планируется установка уличных фонарей. А курированием проекта обустройства нового сквера занимается администрация Калининского района Уфы.
Жители района третий год подряд участвуют в программе поддержки местных инициатив. Общественные территории, которые облагораживаются, с каждым годом только увеличиваются. В прошлом году было реализовано 18 проектов, а в этом уже 36.