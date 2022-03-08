Женщины в мужских профессиях: истории жительниц Башкирии

Представительницы прекрасного пола отмечают 8 Марта не только в красивых платьях с ярким макияжем, но и за выполнением мужских обязанностей. Что, в принципе, логично, ведь этот праздник так и появился – в борьбе за равные права и эмансипацию.

Хозяйка на промышленной кухне варит не супы, а трубы. Лилия Фаттахова 10 лет назад выбрала суровую профессию. Но сама говорит, самое сложное для неё – это ночные смены, а не мужские должностные обязанности.

Из этих труб потом собирают НЕФАЗы, которыми тоже управляют женщины, хоть и редко. За рулём огромных автобусов на уфимских улицах можно увидеть всего четырех представительниц прекрасного пола. На 74-м маршруте, например, Алия Амангулова. Водителем работает уже 5 лет. Говорит, в детстве насмотрелась на папу, который сначала управлял фурой, а после – как раз автобусом.

Люблю большие машины, это мощь. Надо любить. Если не любить технику, наверное, не получится. Алия Амангулова, водитель ГУП «Башавтотранс»

На 74-м маршруте автобус в этот день обслуживают только женщины. Впрочем, кондуктор считает, что каждый на своём месте: женщинам проще найти общий язык с пассажирами.