В Башкирии женщин-медиков поздравили с 8 Марта

Более 500 медиков поздравили сегодня в Башкортостане с 8 Марта. Им вручили букеты цветов и передали теплые поздравления. Акцию организовало региональное отделение партии «Единая Россия».

Республика присоединилась к Всероссийской акции «Спасибо, медики!». Главная цель – скрасить непростые будни врачей, медицинских сестер и всех сотрудников больницы, которые каждый день возвращают людям здоровье и дарят новую жизнь.

Прошедшие два года для медработников Башкортостана, как и всего мира, были непростыми, поэтому партийцы решили создать работающим в праздничные дни дамам весеннее настроение и пожелать им всего самого доброго.