Многодетная мама из Уфы завоевала титул вице-миссис Россия International

Многодетная мама из Уфы покорила национальный олимп красоты. На прошедшем в Ростове-на-Дону конкурсе женщина заняла призовое место и стала вице-миссис Россия International. На одной сцене с ней за корону боролась и взрослая дочь. Как быть успешной сразу в нескольких сферах?

Короны в этой квартире две, как и коронованных – мать и дочь. Ляйсан Байдавлетова звание миссис Россия International завоевывала медом и кумысом. Один из этапов конкурса предполагал презентацию родины участницы. Жюри удалось покорить – из Ростова на Дону Ляйсан привезла титул вице-миссис.

Красоте все возрасты покорны. Она начинается в душе каждой женщины. Такие проекты помогают в это поверить. Ляйсан Байдавлетова

Старшая дочь Эмилия поехала вместе с мамой в качестве группы поддержки. Уже на месте узнали о конкурсе для юных красавиц. Девушка за два дня подготовилась к состязаниям, к которым другие готовились пару недель. И привезла в Уфу победу, обойдя 9 участниц страны.

Ляйсан по образованию юрист. Сейчас работает над диссертацией. С недавних пор руководит школой красоты и светского воспитания. Но главная гордость женщины – ее семья. Четверо детей только мотивируют к новым победам.

Я все делаю с любовью. Материнство для меня – ни с чем не сравнимое высокое чувство. Мои дети – это частичка меня. Ляйсан Байдавлетова