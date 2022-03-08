В Уфе прошел 37-й лыжный марафон

Традиционным подарком к Международному женскому дню для любительниц спорта в очередной раз стал Уфимский лыжный марафон. Сегодня в столице республики определили победителей этих соревнований. В этом году марафон прошел в 37-й раз. Несмотря на холодную погоду, на старт вышло больше 600 любителей лыжных гонок.

Уфимский лыжный марафон в этом году побил все рекорды прежних лет. Прежде всего по количеству участников. По ряду причин в этот раз их было на 30 процентов больше, чем в прошлом году. На главной марафонской дистанции почти 200. Помимо этого, участники могут выбрать для себя и другие отрезки – 5, 10 и 30 километров. В этом году добавилась еще одна – на тысячу метров для детей от 7 до 10 лет. Еще один рекорд оформила погода.

8 марта у нас на старте -24. Но очень быстро теплеет. Я надеюсь, что к концу мероприятия будет солнечная, теплая погода. Владислав Литвинчук, директор Уфимского лыжного марафона

В этом году Уфимской марафон пригласил немало почетных гостей. Среди них выделяются прославленные биатлонисты Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко.

Приехал по приглашению своего друга, президента Федерации биатлона и лыжного спорта Максима Чудова. Здорово, что все больше мероприятий проходит в нашей стране. Николай Круглов, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону

Не забыли и о том, что Уфимский марафон проходит в женский праздник. Все участницы на финише, помимо медали, получали букет цветов. У мужчин в гонке на 30 километров победу одержал Игорь Кобелев из Октябрьского.

Со старта почувствовал силу и скорость. Начал работать с лидерами. На третьем круге прибавил. Доволен результатом. Игорь Кобелев, победитель гонки в рамках Уфимского лыжного марафона