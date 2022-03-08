В Уфе прошел 37-й лыжный марафон

Традиционным подарком к Международному женскому дню для любительниц спорта в очередной раз стал Уфимский лыжный марафон. Сегодня в столице республики определили победителей этих соревнований. В этом году марафон прошел в 37-й раз. Несмотря на холодную погоду, на старт вышло больше 600 любителей лыжных гонок.
Уфимский лыжный марафон в этом году побил все рекорды прежних лет. Прежде всего по количеству участников. По ряду причин в этот раз их было на 30 процентов больше, чем в прошлом году. На главной марафонской дистанции почти 200. Помимо этого, участники могут выбрать для себя и другие отрезки – 5, 10 и 30 километров. В этом году добавилась еще одна – на тысячу метров для детей от 7 до 10 лет. Еще один рекорд оформила погода.
В этом году Уфимской марафон пригласил немало почетных гостей. Среди них выделяются прославленные биатлонисты Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко.
Не забыли и о том, что Уфимский марафон проходит в женский праздник. Все участницы на финише, помимо медали, получали букет цветов. У мужчин в гонке на 30 километров победу одержал Игорь Кобелев из Октябрьского.
Состав участников на 50 километров получился очень сильным. К примеру, Рауль Шакирзянов из Перми за сутки до Уфы стал третьим в Деминском марафоне, уступив российским олимпийцам. На башкирской трассе он стал вторым, лишь немного уступив Константину Главатских из Ижевска. Третий результат у Нияза Таипова из Казани. Лучшим из башкирских лыжников стал Андрей Филиппов. Он стал вторым в возрастной категории от 35 до 39 лет. У женщин лучшее время марафона показала Наталия Бабчина. Самим зрелищными по традиции стали детские старты. Участие в них принимают даже трехлетние спортсмены.