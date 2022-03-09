Минздрав Башкирии призвал остерегаться сосулек и наледи

Министерство здравоохранения Башкирии напоминает жителям региона об опасности схода льда с крыш, а также гололёде. Представители министерства напомнили о мерах безопасности при неблагоприятных погодных условиях весной. При резких изменениях температур существует опасность несчастных случаев.
Для того, чтобы избежать падения и травм при передвижении по скользким улицам необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций:
- надевайте удобную, на устойчивом каблуке, нескользкую обувь;
- выбирайте более безопасный путь, идите там, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;
- если на Вашем пути сплошной лед и обойти его нельзя, передвигайтесь осторожно, не торопясь на полусогнутых ногах, наступая на всю подошву, стараясь не отрывать ее от земли;
- не держите руки в карманах – свободными руками проще контролировать равновесие;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- пересекайте улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства.
Если вы чувствуете, что равновесие все-таки потеряно, старайтесь присесть, сгруппироваться, приземлиться на бок и перекатиться. Так сила удара уменьшится. Если вы понимаете, что падаете на спину – срочно прижмите подбородок к груди, а руки вытяните вперед. Не откидывайте голову назад, это может привести к серьезному удару затылком.
Еще одним опасным явлением при резких перепадах температур является падение снега и сосулек с крыш. Меры безопасности:
- прежде чем пройти под карнизом здания, внимательно посмотрите на состояние обледенения;
- чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками;
- если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то это также указывает на опасность данного места.
- при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок на безопасном расстоянии от стен (не ближе 3-4 метров);
- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратится в обслуживающую организацию.