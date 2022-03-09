Минздрав Башкирии призвал остерегаться сосулек и наледи

Если вы чувствуете, что равновесие все-таки потеряно, старайтесь присесть, сгруппироваться, приземлиться на бок и перекатиться. Так сила удара уменьшится. Если вы понимаете, что падаете на спину – срочно прижмите подбородок к груди, а руки вытяните вперед. Не откидывайте голову назад, это может привести к серьезному удару затылком.