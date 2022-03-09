В Уфе в сгоревшем доме найдено тело неизвестного

В Уфе глубокой ночью сегодня, 9 марта, зафиксирован крупный пожар. Подробности случившегося сообщает МЧС по Башкирии.

Около двух часов ночи на улице Красноуфимской огнём охватило жилой дом. На место инцидента оперативно прибыли 7 единиц спецтехники и 22 человека личного состава. Выяснилось, что пожар произошёл в одноэтажном бревенчатом доме на двух хозяев.

К 02:50 пожар удалось локализовать, а к 03:05 – полностью ликвидировать. В ходе тушения в сгоревшем доме было найдено тело мужчины. Его личность устанавливается. Также предстоит выяснить причину пожара.