В Уфе 20 домов останутся без холодного водоснабжения

В Уфе около 20 домов останутся без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба компании «Уфаводоканал».
У дома №14 по улице Черниковская проводится ликвидация утечки из колодца. Из-за проведения ремонтных работ необходимо отключить водопровод диаметром 250 мм.
Без холодного водоснабжения временно останутся:
ул. Черниковская, 14, 19/1 — жилые дома;
ул. Черниковская, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 — жилые дома;
ул. И. Франко, 7, 8, 9, 12 — жилые дома;
ул. И. Франко, 10 — жилые дома;
ул. Кольцевая, 132, 134 — жилые дома;
ул. И. Франко, 7а — детская музыкальная школа.