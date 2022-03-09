В Башкирии легковое авто опрокинулось в кювет

Накануне, 8 марта, в Чишминском районе зафиксирована авария с пострадавшими. Подробности инцидента сообщает ГИБДД региона.
На 1437 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 32-летний водитель на «Лада Гранта» допустил съезд в кювет. Автомобиль перевернулся и получил механические повреждения.
В аварии пострадал 52-летний пассажир отечественного авто. Ему потребовалась госпитализация. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться.
Фото: ГИБДД РБ.