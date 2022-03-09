В Москве трагически погибли рабочие из Башкирии

Как сообщает представитель столичного Следкома, в бытовом помещении были найдены четыре бездыханных тела. Следов насильственной смерти на телах обнаружено не было. По предварительной информации, рабочие погибли из-за неосторожного использования оборудования для отопления.

Как удалось выяснить, погибшим было 37, 23, 22 и 45 лет. Все четверо проживали в посёлке Чишмы. В злополучную ночь мужчины выпивали, поэтому они не заметили признаков отравления угарным газом. В помещении находился ещё один рабочий, который вовремя покинул застолье и остался жив.