Школа Янаула присоединилась к проекту «Детство равных возможностей»

Янаульская коррекционная школа-интернат стала площадкой для проведения федерального проекта. В Уфе открылась неделя Института коррекционной педагогики.

Башкортостан – первый регион в стране, в котором реализуется  проект «Детство равных возможностей». Четвертый день форума прошел в Янауле. Сотрудники института коррекционной педагогики провели мастер-классы для педагогов интерната. 

Между региональным Министерством образования и науки и институтом коррекционной педагогики Российской академии образования было подписано соглашение о сотрудничестве.

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