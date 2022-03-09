Школа Янаула присоединилась к проекту «Детство равных возможностей»

Янаульская коррекционная школа-интернат стала площадкой для проведения федерального проекта. В Уфе открылась неделя Института коррекционной педагогики.
Башкортостан – первый регион в стране, в котором реализуется проект «Детство равных возможностей». Четвертый день форума прошел в Янауле. Сотрудники института коррекционной педагогики провели мастер-классы для педагогов интерната.
Между региональным Министерством образования и науки и институтом коррекционной педагогики Российской академии образования было подписано соглашение о сотрудничестве.